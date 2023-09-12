موعد مباراة المنتخب السعودي الودية القادمة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة الودية ضد مالي والقنوات الناقلة..

مباراة مهمة سيخوضها منتخبا السعودية ومالي وديًا، على هامش استعدادات المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا 2023 ومالي لخوض كأس إفريقيا 2023.

ويطمح السعوديون للفوز بأول مباراة رفقة المدرب المخضرم روبرتو مانشيتي الذي خسر في أول تجربتين وديتين للأخضر أمام كل من كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية القادمة ضد مالي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة السعودية ومالي الودية؟

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية هو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي الودية؟

تذاع مباريات السعودية الودية عبر شبكة قنوات SSC، ستجد مباراة السعودية ومالي الودية على شاشتها.