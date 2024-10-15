تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل المنتخب السعودي، ضيفًا على نظيره الأسترالي، في ملعب ملبورن ريكتانجولار ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، عن القارة الآسيوية.

يدخل رجال المدرب روبرتو مانشيني المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الأخضر المشاركة بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، على ملعب ملبورن ريكتانجولار.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الثانية عشرة وعشر دقائق ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا شبكة قنوات SSC.. وخارج السعودية على قنوات بي إن سبورتس والكاس.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.. وTOD وشووف.

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