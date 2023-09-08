تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة الودية ضد كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة..

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مباراة مهمة سيخوضها منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية وديًا، على هامش استعدادات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا 2023.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك، سيخوض رجال المدرب روبرتو مانشيني مباراة كوريا الجنوبية بمعنويات كبيرة إذ يحظى السعوديون بمعنويات جيدة برفقة مدرب مخضرم هو روبرتو مانشيني.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية القادمة ضد كوريا الجنوبية والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية؟

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية هو يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية؟

تذاع مباريات السعودية الودية عبر شبكة قنوات SSC، ستجد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية الودية على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - كوريا الجنوبية الثلاثاء 12 سبتمبر 2023

19:30 مصر والسعودية SSC سانت جيمس بارك

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