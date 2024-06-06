موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة ضد الأردن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يخوض المنتخب السعودي مباراة هامة ضد نظيره الأردني ضمن مباريات الجولة الأخيرة بالدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على النقاط الثلاثة، للانفراد بصدارة المجموعة السابعة، بعد ضمان الوصول إلى الدور القادم من التصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر والأردن، الـ 22:00 بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة SSC حقوق بث مباريات السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وسيتم إذاعة مباراة السعودية والأردن من خلال قناة SSC SPORT 1 HD. كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.