موعد مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب وليسوتو في الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

يحل منتخب ليسوتو ضيفاً على المنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب وليد الركراكي المباراة وعينهم على تحقيق الفوز على الرغم من تأهلهم بشكل رسمي عن المجموعة الثانية التي وصلوا فيها للنقطة 15 إثر الانتصار بجميع الجولات الخمسة السابقة ناهيك عن إقامة البطولة في المغرب من الأساس.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وليسوتو في الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، على الملعب الشرفي بوجدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناة beIN Sports 3، بتعليق جواد بدة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق المغرب - ليسوتو الإثنين 18 نوفمبر 2024،

21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 3 الشرفي بوجدة TOD جواد بدة

التشكيل المتوقع للمغرب أمام ليسوتو في تصفيات كأس إفريقيا 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3