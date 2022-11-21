موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد البيت، افتتاح مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات للمجموعة السادسة من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين المغرب وكرواتيا.

ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة السادسة برفقة، بلجيكا، كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب كندا.

المنتخب المغربي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال، هو يوم الأربعاء 23 نوفمبر، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت المغرب، الواحدة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة المغرب وكرواتيا على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - كرواتيا الأربعاء 23 نوفمبر 2022،

13:00 قطر، 11:00 تونس beIN Sports HD 1 Max استاد البيت

تشكيل المغرب المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي

سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال

تشكيل كرواتيا المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

دومينيك ليفاكوفيتش

جوسيب ستانيشيتش - ديان لوفرين - يوشكو جفارديول - بورنا باريسيتش

لوكا مودريتش - كوفاسيتش - بروزوفيتش

نيكولا فلاشيتش - برونو بيتكوفيتش – إيفان بيريشيتش