موعد مباراة المغرب القادمة ضد إفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا 2021

تعرف على موعد مباراة منتخب المغرب القادمة ضد إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الصيف القادم على الأراضي المغربية

رغم بداية المغرب الضعيفة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالتعادل سلبيًا مع منتخب موريتانيا الصاعد، نجح في العودة من جديد في مباراته الثانية وسحق منتخب بوروندي بثلاثيةٍ نظيفة وضعته في قمة المجموعة بفارق الأهداف عن المرابطون.

انتهت بذلك مباريات المنتخب المغربي في عام 2019، ليس هو وحسب بل أيضًا جميع المنتخبات العربية والأورويبة وفي جميع أنحاء العالم، فالتوقف الدولي الأخير للعام الحالي هو توقف نوفمبر الحالي، ولن تعود أجندة المنتخبات إلا في العام القادم وتحديدًا في مارس 2020.

سيواجه المغرب في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون منتخب إفريقيا الوسطى ثالث المجموعة الخامسة، والذي نجح في جمع 3 نقاطٍ من مباراتين بالفوز على بوروندي متذيلة المجموعة والخسارة من موريتانيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف عن أسود الأطلسي.

وفي الجدول التالي، سنتعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد إفريقيا الوسطى، وما هي القنوات الناقلة؟

فيديو - تصفيات أفريقيا | المغرب تعود وتهزم بوروندي بثلاثية

موعد مباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطى والقنوات الناقلة