موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد برج العرب، مباراة قوية تجمع بين المصري والأهلي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري 2023-2024.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على بيراميدز في آخر مبارياته، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب من الصدارة والاحتفاظ بلقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة المصري والأهلي المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري 2023-2024 هو الجمعة 26 يوليو 2024 على استاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المصري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري على شاشتها.

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