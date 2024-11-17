تعرف على موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل منتخب ألمانيا، ضيفًا ثقيلًا على نظيره المجري ضمن إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل المانشافت الصدارة في المجموعة، فيما يأتي المنتخب المجري، المركز الثالث في المجموعة المجموعة التي تشتمل أيضًا على كل من هولندا والبوسنة والهرسك.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تقام مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 على ملعب بوشكاش أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة المجر وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق المجر - ألمانيا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024،

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 بوشكاش أرينا عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب الالماني أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025