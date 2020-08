موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

مباراة قوية بين بطلين لكأس العالم ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث سيستضيف المنتخب الألماني نظيره الإسباني على ملعب مرسيدس بينز أرينا في إطار الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 .

ستكون هذه النسخة الثانية من المسابقة التي أضفت الكثير من الإثارة على فترات التوقف الدولي خلال الموسم، ففي السابق كان يعاني المشجعون من فتور المباريات في هذه الفترات، أما الآن وبعد خروج المسابقة الوليدة للنور حققت هدفها في نسختها الأولى وأضفت الكثير من المتعة لدى نفوس محبي الساحرة المستديرة.

يتم تقسيم منتخبات الاتحاد الأوروبي في هذه البطولة إلى 4 دوريات، يتواجد في كلٍ منهم عدد من المجموعات، تتواجه فرق كل مجموعة فيما بينهم على مباريات ذهاب وإياب وفي النهاية يصعد الأول للتصفية النهائية، والأخير يهبط للمستوى الأقل.

يتنافس منتخبا ألمانيا وإسبانيا في المجموعة الرابعة في الدوري الأول، ويتواجد في المجموعة كذلك منتخبي أوكرانيا وسويسرا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس الأمم الأوروبية هو يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020، الموافق 15 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة ألمانيا وإسبانيا .

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن منتخب ألمانيا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا 2021 ، أبرزهم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن الذي يغيب للإصابة، كذلك نجم بايرن ميونخ مانويل نوير للراحة.

وسيغيب أيضًا قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس بداعي إصابته المعتادة في التوقفات الدولية، ولم يستدع يواخيم لوف أيضًا جنابري وجوريتسكا وكيميش للراحة.

