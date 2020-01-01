موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

مباراة قوية بين بطلين لكأس العالم ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث سيستضيف المنتخب الألماني نظيره الإسباني على ملعب مرسيدس بينز أرينا في إطار الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 .

ستكون هذه النسخة الثانية من المسابقة التي أضفت الكثير من الإثارة على فترات التوقف الدولي خلال الموسم، ففي السابق كان يعاني المشجعون من فتور المباريات في هذه الفترات، أما الآن وبعد خروج المسابقة الوليدة للنور حققت هدفها في نسختها الأولى وأضفت الكثير من المتعة لدى نفوس محبي الساحرة المستديرة.

يتم تقسيم منتخبات الاتحاد الأوروبي في هذه البطولة إلى 4 دوريات، يتواجد في كلٍ منهم عدد من المجموعات، تتواجه فرق كل مجموعة فيما بينهم على مباريات ذهاب وإياب وفي النهاية يصعد الأول للتصفية النهائية، والأخير يهبط للمستوى الأقل.

المزيد من الفرق

يتنافس منتخبا ألمانيا وإسبانيا في المجموعة الرابعة في الدوري الأول، ويتواجد في المجموعة كذلك منتخبي أوكرانيا وسويسرا.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا؟

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس الأمم الأوروبية هو يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020، الموافق 15 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة ألمانيا وإسبانيا .

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة ألمانيا - إسبانيا مرسيدس بنز أرينا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1

قائمة منتخب ألمانيا في دوري أمم أوروبا

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن منتخب ألمانيا في الجولة الأولى من دوري أمم أوروبا 2021 ، أبرزهم حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن الذي يغيب للإصابة، كذلك نجم بايرن ميونخ مانويل نوير للراحة.

وسيغيب أيضًا قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس بداعي إصابته المعتادة في التوقفات الدولية، ولم يستدع يواخيم لوف أيضًا جنابري وجوريتسكا وكيميش للراحة.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: كيفن تراب - بيرند لينو - أوليفر باموان

كيفن تراب - بيرند لينو - أوليفر باموان الدفاع: تيلو كيرير - روبين جوسينس - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - نيكو شولز - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجير - روبين كوخ.

تيلو كيرير - روبين جوسينس - ماتياس جينتر - جوناثان تاه - نيكو شولز - نيكلاس زوله - أنطونيو روديجير - روبين كوخ. الوسط: فلوريان نويهاوس - يوليان دراكسلر - توني كروس - يوليان براندت - كاي هافيرتس - ليروي ساني - سوات سيردار - إلكاي جوندوجان - إيمري تشان.

فلوريان نويهاوس - يوليان دراكسلر - توني كروس - يوليان براندت - كاي هافيرتس - ليروي ساني - سوات سيردار - إلكاي جوندوجان - إيمري تشان. الهجوم: تيمو فيرنر - لوكا فالدشميدت.

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

سيبدأ لوف بلينو في حراسة المرمى مع غياب شتيجن ونوير، وسيتواجد في الدفاع كيرير وتاه وزوله وشولز، وسيبدأ تشان وكروس في الوسط، وأمامها براندت وجوندوجان وفيرنر، وسيقود الهجوم هافريتس.

التشكيل | 4-2-3-1

بيرند لينو

نيكو شولز - جوناثان تاه - نيكلاس زوله - تيلو كيرير

توني كروس - إيمري تشان

تيمو فيرنر - إلكاي جوندوجان - يوليان براندت

كاي هافيرتس

قائمة منتخب إسبانيا في دوري أمم أوروبا

عدد من الوجوه الجديدة متواجدة في قائمة منتخب إسبانيا التي ستواجه ألمانيا ، فقد استدعي أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو، كذلك سيرخيو ريجيلون الفائز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية والعائد لريال مدريد من جديد بعد فترة الإعارة، وكذلك إريك جارسيا النجم الشاب لمانشستر سيتي.

سيتواجد أيضًا ميكيل ميرينو لاعب ريال سوسيداد وأوسكار رودريجيز المنضم حديثًا للفريق الأندلسي، أيضًا أنسو فاتي نجم برشلونة وفيران توريس المنتقل حديثًا لمانشستر سيتي وآداما تراوري لاعب وولفرهامبتون.

قائمة إسبانيا:

حراسة المرمى: دافدي دي خيا - كيبا أريثابالاجا - أوناي سيمون.

دافدي دي خيا - كيبا أريثابالاجا - أوناي سيمون. الدفاع: سيرخيو راموس - خيسوس نافاس - داني كرباخال - خوسيه جايا - دييجو يورينتي - باو توريس - إريك جارسيا - سيرخيو ريجيلون.

سيرخيو راموس - خيسوس نافاس - داني كرباخال - خوسيه جايا - دييجو يورينتي - باو توريس - إريك جارسيا - سيرخيو ريجيلون. الوسط: سيرجيو بوسكيتس - تياجو ألكانتارا - رودري - فابيان رويز - داني أولمو - ميكيل ميرينو - أوسكار رودريجيز.

سيرجيو بوسكيتس - تياجو ألكانتارا - رودري - فابيان رويز - داني أولمو - ميكيل ميرينو - أوسكار رودريجيز. الهجوم: ماركوس أسينسيو - رودريجو مورينو - ميكيل أويارزابال - أنسو فاتي - فيران توريس - آداما تراوري.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

سيبدأ إنريكي بنفس طريقته المعتادة، وسيدفع بدي خيا في حراسة المرمى، راموس وجايا وكارباخال وجارسيا في الدفاع، بوسكيتس وتياجو وفابيان في الوسط، أسينسيو ورودريجو وأويارزابال في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

خوسيه جايا - سيرخيو راموس - إريك جارسيا - داني كارباخال

تياجو ألكانتارا - سيرجيو بوسكيتس - فابيان رويز

ميكيل أويارزابال - رودريجو مورينو - ماركو أسينسيو