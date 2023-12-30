موعد مباراة الاتحاد القادمة في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يواصل الاتحاد، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة الفيصلي، في ربع نهائي البطولة.

العميد استهل مشواره في البطولة، بفوز بركلات الترجيح على الخلود، بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بهدف لكل فريق في دور الـ 32، ثم فاز على الفيحاء بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ويريد الاتحاد مصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

بينما تغلب الفيصلي على الطائي، بهدفين دون رد في دور الـ 32، ثم فاز على النجمة بثلاثية نظيفة في دور الـ 16، ليضرب موعدًا مع الاتحاد في ربع النهائي، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وطموح عالية لتحقيق المفاجأة والوصل إلى نصف النهائي على حساب العميد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيصلي في ربع نهائي كأس الملك 2024 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2024؟

موعد مباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2024 هو يوم الأحد 4 فبراير 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد في كأس الملك 2024؟

تذاع مباريات كأس الملك السعودي عبر قنوات "SSC" ستجد مباراة الفيصلي والاتحاد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.