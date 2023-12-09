موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الفيحاء في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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مباراة جديدة يطمح من خلالها الأهلي في السير بشكل أفضل في دوري روشن السعودي 2023-2024 بعد بداية متذبذبة بعض الشيء لكن تلتها بعض الاستفاقة، وسيطمح للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الفيحاء عندما يحل عليه ضيفًا في الجولة السابعة عشر من المسابقة.

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وكان الأهلي قد عاد من دوري يلو من أجل المنافسة بأكبر قدر ممكن على الألقاب، مستعينًا بصفقات صيفية هامة أبرزها النجم الجزائري رياض محرز وروبرتو فيرمينو وفرانك كيسييه وجابري فيجا.

وسقط الأهلي، في فخ التعادل السلبي أمام الرائد في الجولة الماضية، وسيسعى للعودة إلى الانتصارات مرة أخرى لضمان الاستمرار داخل المربع الذهبي والاقتراب من القمة.

أما الفيحاء، فيعاني بشكل كبير في آخر جولتين، إذ خسر من ضمك ثم التعاون، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام الراقي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ما هو موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الفيحاء والأهلي على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الفيحاء - الأهلي الخميس 14 ديسمبر 2023،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC استاد الأمير فيصل بن فهد

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