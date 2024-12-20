تعرف على موعد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

تنطلق مباريات أسود الرافدين، المنتخب العراقي، في البطولة بمواجهة اليمن لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

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ما موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26؟

موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26 هو يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في خليجي 26؟

تذاع مباراة الكويت وعمان في افتتاح كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الكويت - عمان السبت 21 ديسمبر 2024

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الكأس 1 جابر مبارك الحمد الصباح سمير المعيرفي الكويت الرياضية علي سعيد الشارقة الرياضية موسى عيد SSC News HD راشد الدوسري

التشكيل المتوقع للعراق أمام اليمن في كأس الخليج العربي 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى محمد حسن خط الدفاع مهند جعّار - مناف يونس - آدم رشيد - هلو فائق خط الوسط ماركو لوكا - لوكاس سليمان - أمجد عطوان خط الهجوم يوسف الأمين - أيمن حسين - بيتر كوركيس

التشكيل المتوقع لليمن أمام العراق في كأس الخليج العربي 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4