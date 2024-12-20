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أحمد مجدي

موعد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنطلق نسخة جديدة من كأس الخليج العربي باستضافة الكويت خليجي 26 في مناسبة منتظرة من كل المنتخبات والجماهير الخليجية والعربية بشكل عام.

تنطلق مباريات أسود الرافدين، المنتخب العراقي، في البطولة بمواجهة اليمن لحساب المجموعة الثانية من المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26؟

موعد مباراة العراق واليمن في خليجي 26 هو يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن في خليجي 26؟

تذاع مباراة الكويت وعمان في افتتاح كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الكويت - عمانالسبت 21 ديسمبر 2024
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		الكأس 1

جابر مبارك الحمد الصباح

سمير المعيرفي
الكويت الرياضيةعلي سعيد
الشارقة الرياضيةموسى عيد
SSC News HDراشد الدوسري

التشكيل المتوقع للعراق أمام اليمن في كأس الخليج العربي 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمحمد حسن
خط الدفاعمهند جعّار - مناف يونس - آدم رشيد - هلو فائق
خط الوسطماركو لوكا - لوكاس سليمان - أمجد عطوان
خط الهجوميوسف الأمين - أيمن حسين - بيتر كوركيس

التشكيل المتوقع لليمن أمام العراق في كأس الخليج العربي 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب نور الدين ولد علي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4

حراسة المرمىمحمد أمان
خط الدفاعرضوان الحبيشي - حمزة الريمي - أحمد ناصر - رامي الوسماني
خط الوسطأسامة عنبر - عمر جولان
خط الهجومعبد الواسع المطري - محمد هاشم - عبد المجيد صبارة - ممدوح بن عجاج
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