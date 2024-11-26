موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الشباب في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الشباب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الشباب.

الهلال يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ولكنه تعرض لهزيمة مفاجئة في الجولة الماضية من الخليج أفقدته الصدارة لصالح الاتحاد، ليصبح لدى الهلال 28 نقطة خلف الاتحاد بنقطتين. .

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الشباب والهلال في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 30 نوفمبر 2024، على ملعب نادي الشباب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الشباب والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق الشباب - الهلال السبت 30 نوفمبر 2024،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT HD شاهد نادي الشباب فهد العتيبي

التشكيل المتوقع للهلال أمام الشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-