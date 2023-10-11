تعرف على موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الكل ينتظر موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية من أجل الوقوف على محطة جديدة يختبر بها المدرب روبرتو مانشيني مع الأخضر.

المنتخب السعودي يريد الاستعداد بأفضل شكل ممكن لكأس آسيا 2023 المقامة في قطر والتي تنطلق في شهر يناير المقبل.

بينما منتخب نيجيريا من أهم منتخبات إفريقيا، لذلك سيطمح لتحضير نفسه بأفضل شكل ممكن لأمم إفريقيا التي تنطلق في الشهر ذاته.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية 2023 ؟

موعد مباراة السعودية ونيجيريا الودية 2023 هو يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على ملعب "مونيسيبال دي بورتيماو" في البرتغال.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة السعودية ونيجيريا الودية 2023 ؟

تذاع مباريات منتخب السعودية عادة على قنوات SSC، ستجد مباراة السعودية ونيجيريا على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - نيجيريا الجمعة 13 أكتوبر 2023

19:00 مصر والسعودية SSC1 HD مونيسيبال دي بورتيماو

التشكيل المتوقع للسعودية

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:: 4-2-4

محمد العويس

زكريا هوساوي - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو

عبد الرحمن غريب - سالم الدوسري - فراس البريكان - عبد الله الحمدان

التشكيل المتوقع لنيجيريا

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه بيسيرو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

فرانسيس أوزوهو

برونو أونيماييشي - كالفين باسي - سيمي أجابي - أولا آيينا

أديمولا لوكمان - ويلفريد نديدي - فرانك أونييكا

تايو أوونوي - كيليشي إيهيناتشو - فيكتور أوسيمين