موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة في المعسكر الودي استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة الودية ضد فلسطين استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية ضد نظيره الفلسطيني استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبين المشاركين في البطولة.

ويدخل "الأخضر" المباراة وعينه على تقديم بروفة جيدة للبطولة توجه رسالة لكل فرق القارة بأن المنتخب السعودي لن يذهب إلى قطر إلا للتتويج بالبطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة السعودية وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 على ملعب "سي لاين".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

لا توجد قناة ناقلة لمباراة المنتخب السعودي وفلسطين الودية.