يستعد المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لإظهار نفسه بأفضل شكل ممكن في أولى مبارياته مع المنتخب السعودي وأمام جماهير "الأخضر".
سيكون ذلك في مباراة ودية قوية ضد منتخب عنيد هو منتخب كوستاريكا، لذلك سيختبر الجمهور نوايا مانشيني وخططه في هذه المباراة الودية.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
ما هو موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية؟
موعد مباراة السعودية وكوستاريكا الودية هو. يوم الجمعة 8 سبتمبر على ملعب سان جيمس بارك.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوستاريكا الودية؟
تذاع مباريات المنتخب السعودي سواء ودية أو رسمية على شبكة قنوات الشركة الرياضية السعودية، SSC ستجد المباراة على شاشتها.
ولهواة البث المباشر يمكنكم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها "شاهد".
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|السعودية - كوستاريكا
|الجمعة 8 سبتمبر 2023
22:00 مصر والسعودية
|SSC
شاهد
|سان جيمس بارك
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التشكيل المتوقع للسعودية
من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مانشيني المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-5-1
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: ياسر الشهراني - سلطان الغنام - أحمد شراحيلي - سعود عبد الحميد
خط الوسط: عبد الله الخيبري - ناصر الدوسري - سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - محمد كنو
خط الهجوم: فراس البريكان