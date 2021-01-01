موعد مباراة السعودية والكويت والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الكويتي الودية، والتي تقام في إطار استعدادات الأخضر لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض مباراة قوية بين السعودية والكويت، وذلك في إطار استعدادات الأخضر لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

كنت آخر مباريات صقور المملكة ضد جامايكا في التوقف الدولي في نوفمبر 2020، وقد واجه المنتخب السعودي المنتخب الجامايكي في مباراتين فاز بالأولى 3-0 وخسر الثانية 2-1.

أما آخر مباريات منتخب الكويت فكانت ضد العراق وخسر 2-1، وقبلها واجه منتخب فلسطين الذي سيواجه السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بهدفٍ دون رد.

جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا موعد مباراة السعودية والكويت وما هي القنوات الناقلة؟

متى مباراة المنتخب السعودي والكويت؟

موعد مباراة السعودية والكويت هو يوم الخميس 25 مارس 2021، الموافق 12 شعبان 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والكويت؟

ستنقل مباراة السعودية والكويت على القنوات الرياضية السعودية، وإذا لم تستطع مشاهدتها عبر التلفاز، يمكنك متباعتها عبر موقع جول من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - الكويت الخميس 25 مارس 2021،

12 شعبان 1442،

20:30 السعودية والكويت، 21:30 الإمارات KSA Sports 1 HD مرسول بارك

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

خرج مهاجم نادي الهلال عبد الله الحمدان من قائمة المنتخب السعودي لمواجهة الكويت، وذلك بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، واستبعد هيرفي رينارد اللاعب أحمد شراحيلي بعد إصابته.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - علي البليهي - زياد الصحفي - محمد البريك

عبد الإله المالكي - ناصر الدوسري

سالم الدوسري - محمد كنو - عبد الرحمن غريب

فراس البريكان