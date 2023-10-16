تعرف على موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب السعودي، لمواجهة نظيره مالي ضمن إطار استعدادات الأخضر، لخوض منافسات كأس آسيا الشتاء القادم.

ويخوض الأخضر، معسكرًا خارجيًا في فترة التوقف الدولي الحالي، سيخوض فيه مباراتين الأولى كانت أمام نجيريا، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وسيعمل على الفوز أمام مالي للوقوف على مدى استعداده للمشاركة في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 ؟

موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 هو يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 على ملعب "مونيسيبال دي بورتيماو" في البرتغال.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة السعودية ومالي الودية 2023 ؟

تذاع مباريات منتخب السعودية عادة على قنوات SSC، ستجد مباراة السعودية ونيجيريا على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - مالي الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

18:00 مصر والسعودية SSC1 HD مونيسيبال دي بورتيماو

التشكيل المتوقع للسعودية:

التشكيل| 4-3-3

محمد العويس

زكريا هوساوي - علي البليهي - حسان تمبكتي - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله الخيبري

سالم الدوسري - فراس البريكان - عبد الرحمن غريب