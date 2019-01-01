موعد مباراة السعودية ضد قطر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد السعودية ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج 24، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة مع نظرة على التشكيل المتوقع والغيابات في كلا الفريقين..

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد فريد من نوعه، عندما يلتقي منتخب قطر بنظيره منتخب السعودية في نصف نهائي بطولة كأس الخليج 24، والمقامة حاليًا على الأراضي القطرية.

ملعب خليفة الدولي سيحتضن هذه القمة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 8 ربيع الآخر 1441 هجريًا، في مباراة لها طابع خاص جدًا بين الندين.

قطر تأهلت بعد الفوز الكاسح التي حققته على منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين لتقتنص بذلك المركز الثاني وتتأهل رفقة العراق إلى نصف النهائي.

في الوقت نفسه، فإن السعودية أمتعت وأبدعت أمام عُمان لتتحصل على صدارة مجموعتها وتصل لمباراة الثأر أمام العنابي، فآخر مباراة رسمية بينهما في كأس أمم آسيا كانت الغلبة لأبطال القارة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة السعودية ضد قطر، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة السعودية ضد قطر والقنوات الناقلة

فيديو | شاهد هدفي الشوط الأول للسعودية ضد عُمان

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السعودية - قطر ملعب خليفة الدولي الخميس 5 ديسمبر 2019،

8 ربيع الآخر 1441،

20:00 بتوقيت السعودية وقطر KSA SPORTS HD

beIN SPORTS HD

قنوات الكأس

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الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

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لن يفتقد المنتخب السعودي أي لاعب في لقاء قطر في نصف النهائي من خليجي 24 بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد من أجل مهمة العودة لكأس الخليج من جديد.

من المتوقع أن يحدث المدرب هيرفي رينار بنفس الطريقة، ومن الأسماء التي ستبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يبدأ المنتخب القطري مباراته أمام السعودية بنفس التشكيل الذي اكتسح به منتخب الإمارات في مباراة حاسمة للتأهل للدور التالي، منقوصًا فقط من بسام الراوي الذي أُصيب في بداية البطولة.

سيعتمد فليكس سانشيز على طريقة 4/2/3/1، بتواجد بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل في قلب الدفاع، عبد العزيز حاتم وسالم الهاجري في وسط الملعب، أمامه الثلاثي إسماعيل محمد، حسن الهيدوس وأكرم عفيف وفي المقدمة المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - بوعلام خوخي - عبد الكريم حسن

سالم الهاجري - عبد العزيز حاتم

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - إسماعيل محمد