موعد مباراة السعودية ضد عمان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد عمان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج 24، والتشكيل المتوقع وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة، عندما يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان يوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر 2019، الموافق 5 ربيع الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 24.

الأخضر السعودي عوّض هزيمته من الكويت بانتصار سهل على البحرين بهدفين نظيفين، في الوقت الذي انتصر فيه عمان على الكويت بهدفين لهدف، ليتصدروا المجموعة برصيد 4 نقاط.

المنتخب السعودي بات في حاجة إلى الفوز على عمان لضمان الصعود، حيث يتساوى في النقاط مع منتخب الكويت بثلاث نقاط لكل منهما، في الوقت الذي يكفي عمان فيه التعادل من أجل الدفاع عن لقبها في نصف نهائي البطولة المقامة في قطر حاليًا.

الآن نتعرف سويًا عن موعد مباراة السعودية ضد عمان، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

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موعد مباراة السعودية ضد عمان والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السعودية - عمان ملعب عبد الله بن خليفة الإثنين 2 ديسمبر 2019،

5 ربيع الآخر 1441،

20:00 بتوقيت عمان، 21:00 بتوقيت السعودية KSA SPORTS HD

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الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

رينارد: قدمنا كل ما لدينا للفوز أمام البحرين

لن يفتقد المنتخب السعودي أي لاعب في لقاء عمان في الجولة الثالثة من خليجي 24 بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد من أجل مهمة العودة لكأس الخليج من جديد.

من المتوقع أن يحدث المدرب هيرفي رينار بعض التغييرات على التشكيل الذي خسر من الكويت بالثلاثة، وأن يبدأ ببعض الأسماء التي لم تشارك في المباراة السابقة كما أفادت بعض التقارير الصحفية، ومن الأاسماء التي ستبدأ سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني وعبد الله عطيف ومحمد كنو.

التشكيل | 4-3-3

فواز القرني

ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - سعود عبد الحميد

سلمان الفرج - محمد كنو - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - عبد الله الحمدان - هتان باهبري

الغيابات والتشكيل المتوقع لعمان

من المنتظر أن يبدأ أروين كومان بنفس التشكيل الذي اعتمد عليه في مواجهة الكويت، وذلك بطريقة لعب 4/2/3/1 وفيها سيتواجد فايز الرشيدي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي سعد سهيل، عمران الحيدي، محمد المسلمي وعلى البوسعيدي، والثنائي محمد الغافري وحارب السعدي في وسط الملعب.

في المقدمة هناك الثلاثي أحمد كانو، المنذر العلوي، محسن جوهر وأمامهم محسن الغساني.

التشكيل | 4-2-3-1

فايز الرشيدي

سعد سهيل - عمران الحيدي - محمد المسلمي - علي البوسعيدي

محمد الغافري - حارب السعدي

المنذر العلوي - محسن جوهر - أحمد كانو

محسن الغساني