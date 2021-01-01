موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود في دور الـ32 من بطولة كأس مصر نسخة 2020-21 بملعب القاهرة الدولي، وما هي القنوات الناقلة؟

يبدأ الزمالك بطولة كأس مصر 2020-21 بمواجهة ساخنة ستجمع بينه وبين حرس الحدود في دور الـ32 على ملعب القاهرة الدولي.

خيبة أمل كبيرة يعيشها الزمالك بعد توديع دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز على تونجيت السنغالي برباعية لهدف، بعدما تعادل الترجي مع مولودية الجزائر.

ويدخل الفارس الأبيض وعينه نصب مصالحة الجماهير بشكل أو بآخر من خلال تحقيق فوز عريض آخر ولكن لحساب بطولة الكأس، وإن كان حرس الحدود ليس بالخصم الهيّن أبدًا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود؟

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود هو الأربعاء الموافق 14 أبريل 2021، بملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود؟

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وحرس الحدود كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.