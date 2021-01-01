موعد مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك وتونجيت في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة هامة ومصيرية تجمع بين الزمالك وتونجيت السنغالي، ضمن إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة، لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يدخل اللقاء، تحت شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على آمله الأخير في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعد فوزه على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في الجولة الخامسة.

على الجانب الآخر، المباراة بالنسبة للفريق السنغالي، تعد تحصيل حاصل بعد تأكد خروجه من البطولة، بالرغم من فوزه على الترجي اليوم بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم مولودية الجزائر بثمان نقاط، والزمالك في المركز الثالث بخمس نقاط، ورابعًا تونجيت بأربع نقاط.

ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021؟

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك، وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال أفريقيا؟

موعد مباراة الزمالك مع تونجيت في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، هو السبت 10 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيب في دوري أبطال أفريقيا؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة بين الزمالك وتونجيت.

وإن لم تتمكن من مشاهدة اللقاء عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر الكتابي والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.