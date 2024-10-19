موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد آل نهيان، مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024.

الزمالك يريد تخطي عقبة فريق المدرب كرونوسلاف يوريشيتش، من أجل مواصلة السير نحو تحقيق لقب يضاعف به فرحة أنصاره بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024، هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 على ملعب آل نهيان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024 وكذلك حصلت شبكة "إم بي سي" السعودية على حقوق بث المباراة برفقة قناة أون تايم سبورتس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الزمالك - بيراميدز الأحد 20 أكتوبر 2024،

16:00 مصر والسعودية AD Sports HD1 محمد بن زايد عصام عبده إم بي سي مصر 2 مدحت شلبي أون تايم سبورتس زياد دكروري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل الزمالك مباراته ضد بيراميدز بقيادة المدرب جوزيه جوميز بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع محمود بنتايك - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر خط الوسط محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر خط الهجوم كونراد ميشالاك - أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراته ضد الزمالك بقيادة المدرب كرونوسلاف يوريشيتش بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4