موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

ياتقي كلٍ من الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز،

حيث التقى النادي الملكي مع المقاولون في الأسبوع الأول وحقق انتصار بنتيجة 2-0،

بينما التقى الفرعون الأزرق مع الاتحاد السكندري وتلقى أول هزيمة في الموسم بنتيجة 2-1.

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ويريد القلعة البيضاء تحقيق الفوز في ظل منافسته على لقب الدوري ويسعى بيراميدز لتعويض خسارته من الاتحاد وتحقيق الفوز حتى لا يبتعد مبكراً عن المنافسة على قمة الدوري.

احتل نادي بيراميدز المركز الثالث في الدوري العام الماضي بينما احتل الزمالك المركز الثاني مما يدل على أن المباراة سيكون بها منافسة قوية بين الفريقين لتقارب المستوى حيث وامتلاء صفوف كل نادي بنجوم على أعلى مستوى.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟

تقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز مساء الخميس الموافق 17 أديسمبر 2020 ميلادياً، الموافق 2 جمادي الأول 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.