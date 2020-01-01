موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر والمقرر لها على ملعب برج العرب، وما هي القنوات الناقلة؟

يلتقي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش على ملعب برج العرب في مطلع ديسمبر، وذلك لحساب نصف نهائي بطولة كأس مصر.

خيبة أمل كبيرة يعيشها الزمالك بعدما فشل في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الأهلي في النهائي بهدفين لهدف، لتصبح بطولة الكأس آخر أمل لإنقاذ الموسم.

وصل طلائع الجيش إلى نصف النهائي بعدما تمكن من عبور بوابة فريق آخر قوي وهو بيراميدز بركلات الترجيح، مع وجود كوكبة من اللاعبين المميزين ما يُنذر الزمالك بأن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش هو الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442، على ملعب برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث كأس مصر حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.