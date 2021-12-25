موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة قوية ومثيرة تجمعه مع سموحة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

البطولة المصرية ستتوقف لمدة تصل إلى شهرين تقريبًا بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر لها بالكاميرون، على أن تعود بعد نهاية مشوار الفراعنة في البطولة.

أولى مواجهات الزمالك حينها ستكون أمام سموحة، الذي بدأ في تصحيح مساره بعد البداية المتذبذبة.

وفاز الزمالك على غزل المحلة في آخر الجولات برباعية دون رد، ليصل إلى النقطة التاسعة عشر في صدارة الترتيب بشكل مؤقت في انتظار مباراة الأهلي مع فيوتشر.

أما سموحة قد فاز على طلائع الجيش في آخر مباراة بهدف دون رد، ليصل إلى النقطة 12 في المركز السادس.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وسموحة وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك القادمة؟

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة لم يتحدد بعد تحديد مشوار الفراعنة في البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات المصرية.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عن طريق البث المباشر الذي تقدمه النسخة العربية من جول.