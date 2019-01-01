موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ؟

أحمد جمال

مع عودة الدوري العام يواجه الزمالك نادي بيراميدز على استاد القاهرة في مباراة غاية في القوة ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري 2019-20، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 15 ربيع الآخر 1441 هجرياً.

تعثر أبناء ميت عقبة في مباراته بالجولة الماضية أمام إنبي، حيث هُزم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخوض معركة خاسرة أمام مازيمبي في أولى جولات دوري أبطال أفريقيا، ولكن عاد الأبيض من جديد للانتصار على الشرقية في كأس مصر ومن ثم انتصر على بريميو دي أوجوستو في ثاني جولات دوري الأبطال الأفريقية، ويحتل الفارس الأبيض المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

كارتيرون يُفاجئ لاعبي الزمالك بقرار صادم

على الجانب الآخر يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة، وعلى الرغم من التعادل الآخير في الدوري أمام أسوان، إلا أن الفريق يُقدم أداءً غاية في القوة في مبارياته الأخيرة ببطولة كأس مصر وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي خاض أخر مبارياته فيها منتصراً على نادي نواذيبو بسداسية نظيفة دون رد.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد نادي الأهرام في الجولة السادسة من الدوري المصري 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الزمالك - بيراميدز استاد القاهرة الدولي الخميس 12 ديسمبر 2019،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

لا توجد غيابات في صفوف الزمالك في مواجهته أمام بيراميدز ، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب الجديد باتريس كارتيرون.

ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض بعواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ظهير أيمن، محمد عبد الغنى ومحمود علاء في قلب الدفاع، حمدي النقاز ظهير أيسر، محمد حسن وأحمد السيد زيزو كارتكازين، والمغربى أوناجم شيكابالا وكريم بامبو تحت رأس الحربة عمر السعيد.

التشكيل | 4-2-3-1