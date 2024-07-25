تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري 2023-2024.

ويدخل الزمالك المباراة وعينه على إنهاء الصورة الجدلية التي تتحدث عن استخفافه بمنافسه بيراميدز الذي ينافس الأهلي من أجل لقب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري 2023-2024 هو الجمعة 26 يوليو 2024 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق الزمالك = بيراميدز الجمعة 26 يوليو 2024

21:00 مصر والسعودية OnTime Sports القاهرة الدولي محمد عفيفي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3