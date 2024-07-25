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أحمد مجدي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة قوية تجمع بين الزمالك وبيراميدز، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري 2023-2024.

ويدخل الزمالك المباراة وعينه على إنهاء الصورة الجدلية التي تتحدث عن استخفافه بمنافسه بيراميدز الذي ينافس الأهلي من أجل لقب الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري 2023-2024 هو الجمعة 26 يوليو 2024 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
الزمالك = بيراميدزالجمعة 26 يوليو 2024
21:00 مصر والسعودية		OnTime Sportsالقاهرة الدوليمحمد عفيفي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمحمد صبحي
خط الدفاعأحمد فتوح - حمزة المثلوثي - أحمد مجدي - عمر جابر
خط الوسطنبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد
خط الهجوممصطفى شلبي - مهاب ياسر - يوسف أوباما
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