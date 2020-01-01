موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم الخميس القادم 3 سبتمبر 2020.

ستكون هذه المباراة مواجهة مباشرة على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري ، فنادي بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متفوقًا على الفارس الأبيض صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، والفئز في هذه المباراة سينفرد بالوصافة خلف الأهلي المتفوق على الثنائي بـ17 نقطة.

كانت آخر مباريات الزمالك في الدوري دض إنبي، وحقق فيها انتصار صعب بهدفٍ نظيف، وهذا الفوز هو الأول للأبيض منذ الفوز بالقمة على المارد الأحمر.

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على الجانب الآخر، انتصر بيراميدز في آخر مبارياته على الإنتاج الحربي بثلاثيةٍ نظيفة، ولم يخسرالفريق في أي مباراة منذ عودة الدوري المصري من التوقف بسبب فيروس كورونا، والذي امتد من مارس إلى أغسطس.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟

يلتقي الزمالك مع بيراميدز مساء الخميس 3 سبتمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 15 محرم 1442 هجريًا على ستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.