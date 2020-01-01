موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصري في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز 2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة الأولى بعد الكورونا؟

بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، يعود الدوري المصري من جديد يوم الخميس القادم، وذلك بمباراة قوية ستجمع بين الزمالك والمصري في استاد برج العرب بالإسكندرية.

خاض الفارس الأبيض عدد من الوديات قبل عوة الدوري، كانت آخرها ضد طلائع الجيش في نفس الملعب وانتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفً لمثله.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة، وأخيرًا واجه طنطا وفاز عليه 2-1.

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قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

أما المصري فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الجونة الحادي عشر، ونقطتين عن الإسماعيلي التاسع، وقد خاض الفريق البورسعيدي 16 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر 6.

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ما هو موعد مباراة الزمالك والمصري؟

موعد مباراة الزمالك والمصري هو الخميس 6 أغسطس 2020، وسيقام على استاد برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، الساعة التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري؟

ستُذاع مباراة الزمالك ضد المصري على قناة أون تايم سبورت، كما سنكون على موعد مع تغطية مباشرة تقدم من النسخة العربية من جول لجميع مجريات المباراة.