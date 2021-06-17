موعد مباراة الزمالك القادمة ضد مصر المقاصة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مصر المقاصة في ربع نهائي بطولة كأس مصر على ملعب السويس الجديد، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يلتقي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة في قمة تجمع بينهما على ملعب السويس الجديد لحساب ربع نهائي بطولة كأس مصر.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مباريات الزمالك والمقاصة دائمًا ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جدًا من أحداث تلك المباراة خصوصًا مع ندية بطولة الكأس.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي مع أسوان في نصف نهائي الكأس.

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في هذا اتقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة هو الثلاثاء الموافق 22 يونيو، على ملعب السويس الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة؟

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك ومصر المقاصة كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.