موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

حالة رائعة يدخل بها الزمالك مباراته المقبلة ضد فيوتشر في الدوري المصري، بعد أن تأهل الفارس الأبيض إلى نصف نهائي كأس مصر بسداسية كاملة في شباك المقاولون العرب.
الزمالك يطمح للفوز على الفريق الذي يسبقه مباشرة في جدول الترتيب، والذي يشارك معه الموسم المقبل في الكونفيدرالية الإفريقية.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فيوتشر والزمالك والقنوات الناقلة في الدوري المصري 2022-2023..
ما هو موعد مباراة فيوتشر والزمالك في الدوري المصري 2022-2023؟
موعد مباراة فيوتشر والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم السبت 8 يوليو 2023 على ملعب السلام.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والزمالك في الدوري المصري 2022-2023؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة فيوتشر والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|فيوتشر - الزمالك
|السبت 8 يوليو 2023
21:30 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
|السلام
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