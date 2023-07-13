موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

يطمح الزمالك لختام مشواره في الدوري المصري هذا الموسم بتحقيق فوز على حساب فاركو كي يصل إلى البطولة العربية بأفضل شكل ممكن.
ويعتزم الزمالك تحقيق فوز يعوض جماهيره عن الخسارة المذلة أمام الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري 2022-2023 أمام فاركو والقنوات الناقلة..
ما هو موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2022-2023؟
موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الأحد 16 يوليو 2023.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2022-2023؟
تذاع مباريات الدوري المصري على شاشة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري 2022-2023 على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|الزمالك - فاركو
|الخميس 16 يوليو 2023
21:30 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
|القاهرة الدولي