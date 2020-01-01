موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طنطا في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام طنطا، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على أسوان في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات على الصعيد المحلي، وحقق انتصارًا ثمينًا على ضيفه أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

هذا الانتصار يأتي بعد سلسلة من النتائج السلبية للفارس الأبيض، حيث هُزم أمام طلائع الجيش واكتفى بالتعادل السلبي أمام الإنتاج الحربي وسموحة، مما وضع ضغوطًا كبيرة قبل مباراة أسوان من أجل الظفر بالثلاث نقاط.

وبالفعل، ظهر الزمالك بصورة جيدة واقتنص النقاط الثلاث، وذلك قبل أن يضرب موعدًا مع طنطا مساء الأحد الموافق 5 يناير 2019، الموافق 10 جمادي الأول 1441 هجريًا، في مباراة ستقام على ملعب غزل المحلة.

تأتي أهمية هذه المباراة في سبيل مواصلة الاستفاقة المحلية واستمرار مطاردة الأهلي المتصدر حتى ولو زاد الفارق بينهما، فكتيبة باتريس كارتيرون لن تقبل سوى بالفوز والمقاتلة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة..

فيديو | الشمس تتسبب في إلغاء هدف لـ حرس الحدود أمام بيراميدز

موعد مباراة الزمالك ضد طنطا والقنوات الناقلة