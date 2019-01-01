موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري بعد الانتصار الكبير على بيراميدز بهدفين نظيفين وقبل اللعب في دوري أبطال إفريقيا..

تمكن الزمالك من الانتصار بأداء مقنع للغاية على بيراميدز بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، ليخطو خطوة جديدة في طريق الاتزان والعودة إلى الطريق الصحيح.

الزمالك بهذا الفوز ارتفع رصيده من النقاط ليصبح 13 نقطة ويقلص الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر إلى نقطتين، مع تبقي مباراة مؤجلة للمارد الأحمر، مما يضفي الإثارة أكثر وأكثر على منافسات الدوري المصري.

الزمالك سيكون على موعد ليس بالسهل أمام طلائع الجيش في المباراة المقبلة من الدوري المصري، عندما يلتقيان على ملعب الجيش المصري بالسويس مساء الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 19 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

تأتي أهمية هذه المباراة في إطار سعي المدرب باتريس كارتيرون إلى مواصلة سلسلة انتصاراته مع الفارس الأبيض منذ توليه المسؤولية من أسبوعين، وستكون المباراة أمام فريق عنيد مثل الجيش تأكيد على استمرارية التطور الملحوظ للنادي القاهري تحت ولايته.

الآن نتعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الجيش والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة