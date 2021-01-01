موعد مباراة الزمالك القادمة ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز بستاد القاهرة الدولي، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الزمالك بستاد القاهرة الدولي نظيره بيراميدز، في مباراة من قمم الكرة المصرية تقام لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض خيب الآمال بتعادل مع المقاولون في الجولة الماضية بهدفين لكل فريق، مما يجعل الفارق يتسع مع الأهلي حال فوز المارد الأحمر بمبارياته المؤجلة.

الزمالك لا يزال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 36 نقطة وثلاث مباريات أقل.

بيراميدز وفي ظل النجاح الإفريقي لا يعيش أفضل أحواله محليًا ويبتعد عمليًا عن صراع اللقب، حيث يتواجد في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز هو الأحد الموافق 2 مايو 2021، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.