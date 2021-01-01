موعد مباراة الزمالك والترجي الإياب في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الزمالك على ملعب القاهرة الدولي نظيره الترجي الرياضي التونسي، في مباراة هامة للغاية تقام بينهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب بين الفرييقين انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بثلاثية لهدف، ليضع الترجي تقريبًا قدمه الأول في ربع النهائي، ويصبح لزامًا على الزمالك الفوز في مبارياته المقبلة كلها للتأهل.

يأتي النادي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، مع مولودية الجزائر في الوصافة برصيد 5 نقاط.

ووجبت الإشارة إلى أن مباراة الترجي ستكون الأولى لمدرب الزمالك الجديد باتريس كارتيرون، والذي سبق له التغلب على النادي التونسي مرتين العام الماضي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك والترجي وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي؟

موعد مباراة الزمالك والترجي هو الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على ملعب القاهرة الدولي.

صافرة بداية المباراة ستنطلق في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة عبر شاشتها وتحديدًا على القناة الرابعة.

وإن لم تكن مشتركًا في الباقة الرياضية للمجموعة القطرية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي كتابيًا عبر النسخة العربية من موقع جول.