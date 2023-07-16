موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد المنستيري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 والقنوات الناقلة..

بعدما أنهى مشواره في الدوري المصري لموسم 2022-2023، يوجه نادي الزمالك أنظاره الآن إلى بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

الزمالك يخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه ناديي النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري.

وبالطبع يسعى الزمالك إلى تدارك ما فاته في الدوري المصري، بعد خسارة اللقب لصالح غريمه الأهلي، من بوابة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وستكون مباراة الاتحاد المنستيري مفتاح "المارد الأبيض" في البطولة.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 هو يوم الجمعة 28 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة، وبالتأكيد ستجد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري على شاشتها.