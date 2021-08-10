موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي في الجولة الثلاثين من الدوري المصري، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري، في واحدة من قمم الدوري المصري.

الزمالك لا يريد التفريط في أي نقطة من مبارياته المتبقية، لمواصلة المنافسة مع الأهلي على لقب الدوري الغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ ستة مواسم.

بينما يريد الإسماعيلي وبقيادة إيهاب جلال، مواصلة الصحوة التي بدأها في الدور الثاني، وتعويض سقوطه في المباريات الأخيرة، وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

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في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021 على ملعب الإسماعيلية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

تذاع مباريات الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.