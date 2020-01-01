موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أول أغسطس بدوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي مع أول أغسطس الأنجولي، والقنوات الناقلة

ينتقل الزمالك إلى ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا ليُلاقي فريق أول أغسطس مساء السبت 1 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 7 جمادي الآخر 1441 هجريًا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

هذه المباراة بلا قيمة بالنسبة للزمالك، حيث ضمن الفارس الأبيض التواجد في ربع نهائي البطولة الإفريقية بعدما تعادل سلبيًا مع مازيمبي في الجولة الماضية بينما تعادل أول أغسطس مع زيسكو بهدف لكل منهما.

ولكن ستكون الفرصة مواتية أمام باتريس كارتيرون لتجربة عدد من العناصر في سبيل منحهم الخبرة والاحتكاك الإفريقي قبل الدخول إلى الدور الأصعب على الإطلاق أمام خصوم من العيار الثقيل.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الزمالك ضد أول أغسطس والقنوات الناقلة