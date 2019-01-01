موعد مباراة الزمالك والاتحاد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2019-20، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستعد نادي الزمالك بقيادة الصيربي ميتشو لمباراة افتتاح الدوري المصري، والتي سيلاقي فيها زعيم الثغر الاتحاد السكندري في أولى مبارياته يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 محرم 1441 هجرياً.

سيقع على عاتق المدير الفني الجديد مهمة مصالحة جماهير القلعة البيضاء وإعادة الروح المعنوية للفريق مع بداية الموسم، حيث أن الجماهير غير راضية تمامًا عن خسارة السوبر المصري على يد الأهلي ولا عن أداء الفريق، حيث تلقي هزيمتين علي التوالي من الشياطين الحمر في مباراة السوبر وفريق جينراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.

خط الوسط في خطر.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - الاتحاد استاد بتروسبورت الإثنين 23 سبتمبر 2019،

24 محرم 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية أحمد الغندور ON SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عن تشكيل الزمالك المدافع محمد عبد الغني لتعرضه للإصابة في مباراة السوبر ضد الأهلي، كما سيغيب متوسط الميدان طارق حامد للإيقاف.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز. ⚽📝 pic.twitter.com/sMwydMSpz8 — SC (@ZSCOfficial) September 22, 2019

لم يدخل الزمالك حتي الآن مباراتين متتاليين بنفس التشكيل منذ تولي ميتشو قيادة الفريق، ولكن يبدو أن الصربي لن يفرط في أي من الأوراق الرابحة لدى الفريق، فسيدفع في الهجوم بالنمر الأسود شيكابالا وبونجم وبنشرقي، وقد يدفع بمصطفى محمد كمهاجم صريح، وخلفهم المتميز فرجاني ساسي وطارق حامد.



التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز

فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع للاتحاد السكندري

يغيب عن تشكيل الاتحاد أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب تواجد بند في عقودهما يمنع المشاركة أمام الزمالك، وسيغيب أيضًا إيمانويل بيناهيني وأحمد شلبي وأحمد راشد وويلسون أكاكبو.

لم يدخل الزمالك حتي الآن مباراتين متتاليين بنفس التشكيل منذ تولي ميتشو قيادة الفريق، ولكن يبدو أن الصربي لن يفرط في أي من الأوراق الرابحة لدى الفريق، فسيدفع في الهجوم بالنمر الأسود شيكابالا وبونجم وبنشرقي، وقد يدفع بمصطفى محمد كمهاجم صريح، وخلفهم المتميز فرجاني ساسي وطارق حامد.



التشكيل | 4-2-3-1