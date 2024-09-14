موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على موعد مباراة الريان والهلال في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد الهلال لبداية مشواره في بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد عندما يحل ضيفًا على الريان القطري في الجولة الأولى من البطولة.

ويشارك الهلال رفقة الريان، في مجموعة الغرب، والتي تضم 12 فريقًا ومن المنتظر أن يخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الريان والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الريان والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الريان والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الريان والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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