موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد الرائد ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الأهلي يحل ضيفًا على الرياض في مباراة يطمح من خلالها في الانتصار ومواصلة تأمين حصوله على المركز الثالث خلف النصر والهلال.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 25 أبريل 2024 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرياض والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرياض - الأهلي الخميس 25 ابريل 2024،

21:00 السعودية

20:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 5-3-2

حراسة المرمى إدوارد ميندي خط الدفاع علي مجرشي - روجر إيبانيز - فهد الحمد - بسام الحريجي - عبدالله العمار خط الوسط سميحان النابت - رياض محرز - ألان سان ماكسيمان خط الهجوم فراس البريكان - روبرتو فيرمينو

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