موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الرياض ضمن مباريات الجولة 33 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

بعد خسارة لقب الدوري بشكل رسمي امام الهلال، وضمان مركز الوصافة، سيدخل لاعبو العالمي المباراة، لتقديم ما لديهم ومصالحة الجماهير بعد التعادل الأخير أمام الموج الأزرق.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-2024 ضد الوحدة والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 23 مايو 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الرياض والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الرياض - النصر الخميس 23 مايو 2024

21:00 السعودية ومصر SSC مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

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