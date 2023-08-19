موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض في الجولة الثالثة دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد، مباراة هامة وقوية تجمع بين الرياض والاتحاد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

الاتحاد بطل الدوري الموسم الماضي، افتتح الموسم الحالي بقوة ودافع عن لقبه في أولى المباريات بثلاثية دون رد في شباك الرائد، ثم فاز على الطائي بهدفين، وسيعمل على مواصلة الانتصارات واستمرار التربع على صدارة الترتيب، بالخروج بنقاط المباراة كاملة، أمام الوافد الجديد الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما الرياض نجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب الوحدة في الجولة الأولى، ثم تعادل أمام ضمك، وسيهدف للخروج بنتيجة إيجابية امام العميد، تساعده في مشواره بالموسم الحالي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الرياض في دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

ما هو موعد مباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم الخميس 24 أغسطس 2023، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرياض والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-24؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الاتحاد والطائي على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الرياض - الاتحاد الخميس 24 أغسطس 2023،

21:00 السعودية ومصر SSC

شاهد الأمير فيصل بن فهد

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

SHAHID