موعد مباراة الرجاء وتونجيت الإياب في دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الرجاء البيضاوي المغربي مع تونجيت السنغالي في إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بملعب محمد الخامس، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الرجاء البيضاوي لاستقبال نظيره تونجيت السنغالي بملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك في إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على الأراضي السنغالية قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، مما يسهل كثيرًا من مهمة العملاق المغربي في الإياب.

الآن يحتاج الفريق الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية إلى انتصار بأي نتيجة ولا شيء سواه من أجل الوصول إلى دور المجموعات ومواصلة السعيّ خلف ارتداء التاج الإفريقي.

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ووجبت الإشارة إلى أن بعد هذه المباراة بأيام يستقبل أيضًا الرجاء على ملعبه نظيره الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، في مباراة هامة بالبطولة التي يمكن أن تدر ملايين الدولارات على خزائن النادي المغربي إن حققها.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الرجاء البيضاوي وتونجيت وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الرجاء وتونجيت؟

موعد مباراة الرجاء البيضاوي المغربي وتونجيت السنغالي هو الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، على ملعب الملك محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.