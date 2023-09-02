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موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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مباراة جديدة لحساب الدوري السعودي في موسمه الحالي الأسطوري 2023-2024 تجمع بين الرائد والنصر لحساب الجولة السادسة من عمر المسابقة.

العملاق النصراوي يطمح لمواصلة الصحوة عقب بداية متعثرة، لذلك لا يريد أي مفاجآت حين يلاقي الرائد الطامح في الخروج من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب بدوره.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 16 سبتمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الرائد والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الرائد - النصرالسبت16 سبتمبر 2023،
18:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 96964كريم بنزيما
  • 10368خاليدو كوليبالي
  • 18839روبرتو فيرمينو
  • 8450نجولو كانتي
  • 22126مارسيلو بروزوفيتش
  • 44932صفقة أخرى
201679 الأصوات

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