موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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مباراة جديدة لحساب الدوري السعودي في موسمه الحالي الأسطوري 2023-2024 تجمع بين الرائد والنصر لحساب الجولة السادسة من عمر المسابقة.

العملاق النصراوي يطمح لمواصلة الصحوة عقب بداية متعثرة، لذلك لا يريد أي مفاجآت حين يلاقي الرائد الطامح في الخروج من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب بدوره.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-24، هو يوم السبت 16 سبتمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الرائد والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي 2023-24 عبر قنوات SSC ستجد مباراة الرائد والنصر على شاشتها.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الرائد - النصر السبت16 سبتمبر 2023،

18:00 السعودية ومصر SSC

شاهد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية

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