تعرف على موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الدنمارك، نظيره الإسباني ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الماتادور الصدارة في المجموعة بفارق 3 نقاط أمام الدنمارك صاحبة النقاط السبع، فيما تشمل المجموعة كلًا من صربيا وسويسرا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على ملعب باركن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الدنمارك - إسبانيا الجمعة 15 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 باركن حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025