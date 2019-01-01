الدرع الخيرية 2019 | الموعد، القنوات الناقلة والملعب

كل ما تريد معرفته عن مباراة الدرع الخيرية 2019 بين ليفربول ومانشستر سيتي موعد المباراة، القنوات الناقلة، الملعب

ندى الشافعي

يشتعل الحماس مع اقتراب بداية موسم 2019-2020 من الدوري الإنجليزي وتحديد موعد بطولة الدرع الخيري.

هذه المسابقة بمثابة رفع الستار عن الموسم الجديد، وهي معادلة لكأس السوبر في الدوريات الأخرى، وهذا العام يتنافس فيها اثنين من أقوي فرق البريميرليج هما مانشستر سيتي وليفربول.

يتنافس فى بطولة الدرع الخيري أكبر الفرق وتعطي للمشجعين الفرصة لاختلاس نظرة عن شكل فريقهم فى الموسم الجديد، وتمثل هذه المباراة تحدٍ بالنسبة للاعبين الجدد يتمثل في محاولتهم للتأقلم في أنديتهم الجديدة، ويمكن للبطولة في بعض الأحيان أن تساهم فى ضبط الإيقاع قبل بداية الموسم.

وقبل انطلاق المسابقة يقدم جول كل ما تريد معرفته عن البطولة، موعد المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي، القنوات الناقلة، الملعب وأكثر من ذلك..

ما هى الفرق المشاركة في بطولة الدرع الخيري 2019؟

سيتقابل الفريقان الإنجليزيان ليفربول ومانشستر سيتي فى بطولة الدرع الخيري 2019 في افتتاحية الموسم بإنجلترا هذا العام.

فريق بيب جوارديولا الحاصل على اللقب فى نسخة 2018، حجز مكانه فى البطولة هذا العام من خلال فوزه بالدوري الإنجليزي، ومن الطبيعي أن يكون الطرف الأخر فى بطولة الدرع الخيري هو بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن نظراً لأن مانشستر سيتي فاز به هو أيضاً، ففي هذه الحالة يتنافس بطل الدوري مع الفريق صاحب المركز الثاني فى الدوري.

سوف تكون المشاركة رقم 22 لليفربول فى بطولة الدرع الخيري و سيسعى الريدز أن يضيف إلى سجل بطولاتة اللقب للمرة 16 إذا حقق الانتصار هذا العام، وسيكون المرة الثانية عشر التي يشارك فيها مانشستر سيتي وسيطمح لتحقيق اللقب للمرة الخامسة.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية 2019

المباراة الموعد الملعب ليفربول - مانشسترسيتي الجمعة 4 أغسطس 2019،

22 ذو الحجة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد ويمبلي، لندن

سيتم لعب المباراة يوم الأحد 4 أغسطس، ومن المقرر انطلاقها في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ستكون المباراة هى الاستعداد الأخير بالنسبة للفريقين قبل بداية الموسم الجديد، والذي سيبدأه ليفربول بمباراة ضد نورويتش سيتي يوم 9 أغسطس، ومانشستر سيتي ضد وست هام يوم 10 أغسطس، و ذلك بعد انتهاء الفريقين من معسكرهم الصيفي الذي أقامه ليفربول بين الولايات المتحدة واسكتلندا سويسرا، أما السيتيزنس فكان معسكرهم فى النصف الثاني من القارة الصين واليابان.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي؟ وكيف يمكنني متابعته؟

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة الدرع الخيري 2019 بين ليفربول ومانشستر سيتي، خاصةً وأنها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وستخصص قناتها الأولى.

المباراة القنوات الناقلة ليفربول - مانشستر سيتي beIN SPORTS HD 1

يمكنك متابعة اللقاء عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت التي تقدمها الشبكة القطرية، كما أن النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية المباراة كتابياً مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة البداية بحوالي نصف ساعة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها.

المباراة التغطية المباشرة عبر جول ليفربول - مانشستر سيتي اضغط هنا لمتابعة المباراة مباشرةً ولحظةً بلحظة

أين يقام الدرع الخيري 2019؟

سيقام الدرع الخيري بين ليفربول ومانشستر سيتي فى ستاد ويمبلي فى لندن، الذى أصبح المكان التقليدي للمباريات المهمة فى كرة القدم الإنجليزية، وهو الملعب التاريخي للكرة الإنجليزية منذ تجديده عام 2007، ويمتلك هذا الملعب طاقة استيعابية تصل إلى 80000 مشجع بشكل مستمر.

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فى 2012 أقيمت البطوله فى فيلا بارك فى برمنجهام بسبب استضافة ويمبلي للأوليمبيات، لكن بعدها عادت لبيتها الويمبلي الذي عادةً ما يستضيف الأحداث والمباريات الكبرى التي تستضيفها إنجلترا خاصةً وبريطانيا بشكلٍ عام.

سجل الفائزين بالدرع الخيرية: